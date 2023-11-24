Прокуратура вимагає реально ув'язнити Остапа Ступку на три роки через "п'яну" ДТП у Києві

Київська міська прокуратура має намір оскаржити рішення Голосіївського райсуду Києва, який постановив обмежити актору Остапу Ступці волю терміном на три роки.

Прокуратура готує апеляцію і вимагатиме реально ув'язнити актора на три роки. Про це розповіла прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець:

"Прокурор у дебатах просив три роки реального позбавлення волі. Суд застосував 69 статтю ККУ і засудив до трьох років обмеження волі. Відтак прокурор планує оскаржувати це рішення, готує апеляційну скаргу. Будемо оскаржувати", – сказала Максимець, пише hromadske.

Остап Ступка у залі суду / Фото: suspilne.media

Вона також пояснила, що обмеження волі, які постановив суд, не означає її позбавлення. Таке рішення говорить про те, що Ступка протягом трьох років буде зобов'язаний з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

Остап Ступка врізався в іншу автівку / Фото: t.me/kyiv_pro_office

Речниця прокуратури наголосила, що тепер треба чекати на рішення апеляційного суду, який винесе остаточний вирок Остапу Ступці. Допоки вирок не набуде чинності, Ступка перебуватиме під нічним домашнім арештом із 00:00 до 05:00.

Як відомо, 4 квітня у центрі Києва в Голосіївському районі Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП. Будучи п'яним за кермом, актор на своєму позашляховику в'їхав у припарковане авто, в якому перебував чоловік. З численними травмами різної важкості водія другого автомобіля екстрено госпіталізували.

Читайте також: