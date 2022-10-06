Прокурор про мирову угоду Болдвіна з чоловіком Гатчинс: це не вплине на перебіг кримінальної справи

Мирова угода, яку між собою уклали голлівудський актор Алек Болдвін та чоловік загиблої операторки-українки Галини Гатчинс, не вплине на перебіг кримінальної справи.

Як пояснили у прокуратурі, Болдвіну все ще загрожує кримінальна відповідальність.

"Пропоноване врегулювання позову Метью Гатчинса проти продюсерів фільму "Іржа", у тому числі Алека Болдвіна, у справі про неправомірну смерть Галини Гатчинс не вплине на поточне розслідування окружного прокурора Мері Кармак-Олтвіс або її остаточне рішення про порушення кримінальної справи і висунення звинувачень", - йдеться в заяві прокуратури, пише New York Post.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Зазначається, що чоловік загиблої Гатчинс та Болдвін врегулювали цивільний позов. Кримінальні позови стосуються лише фактів. Прокурор може висунути звинувачення проти Алека Болдвіна, якщо факти та докази свідчитимуть про злочин.

Нагадаємо, 21 жовтня минулого року голлівудський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соуза. Зі свого боку, Болдвін заявив, що він направив пістолет на Гатчинс за вказівкою, але зброя вистрелила без натискання на курок.

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