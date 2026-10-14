"Прокинувся з повним ротом крові": дружина Павліка стривожила його станом після складної операції

Катерина Реп’яхова та Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Український співак Віктор Павлік переніс складне стоматологічне хірургічне втручання.

На жаль, після операції виникли ускладнення, про що повідомила дружина артиста — блогерка Катерина Реп’яхова. Зокрема, Віктору Павліку нарощували кісткову тканину та встановлювали імплант. Однак медики допустились помилки та не ознайомились із історією хвороб співака. Річ у тім, що в артиста встановлений штучний клапан у серці, через що йому необхідно приймати препарат, що впливає на згортання крові. Так от, вночі після операції у Віктора Павліка почалась сильна кровотеча, яка не зупинялась.

Реклама

«Спочатку думала нічого не розповідати, але я дуже схвильована. Напередодні чоловікові провели складне стоматологічне хірургічне втручання. І, як зʼясувалося, лікарі не уточнили, що в нього штучний клапан серця і він пожиттєво приймає препарат, який впливає на згортання крові. Вночі почалася кровотеча, прокинувся з повним ротом крові і надалі не припинялася: я дуже злякалася», — поділилась обраниця артиста.

Реклама

Допис Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова зізналась, що не на жарт перелякалась. Водночас блогерка звинувачує себе, що сама все ретельно не проконтролювала. Обраниця виконавця сподівається, що в майбутньому більше таких ситуацій не повториться.

«Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто. Хоч би надалі все було добре. Це вже друга операція на тому самому місці, оскільки перший імплант тріснув, тому цього разу довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати імплант», — прокоментувала обраниця артиста.

Нагадаємо, нещодавно родина Віктора Павліка опинилась в епіцентру вибуху. Поруч додому, де вони мешкають, був ворожий «приліт».

Новини партнерів