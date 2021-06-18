Прощання з Чапкісом: 18 червня у Києві поховають відомого хореографа

Церемонія прощання відбуватиметься в Національній філармонії України.

Сьогодні, 18 червня, об 11:00 в Національній філармонії України в розпочнеться церемонія прощання із Григорієм Чапкісом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

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Церемонія прощання триватиме до 13:00. Після цього поховають відомого хореографа на Байковому кладовищі.

Григорію Чапкісу був 91 рік. Він помер у неділю ввечері в одній зі столичних клінік. Торік у грудні хореограф і суддя "Танців із зірками" перехворів на пневмонію. Cаме довготривалу хворобу і похилий вік вважають причиною смерті.

Колеги народного артиста України кажуть: із Григорієм Чапкісом пішла ціла епоха спершу народного, а потім і бального танцю.

Нагадаємо, що днями син Григорія Чапкіса показав фото батька у молодості та поділився спогадами про нього. Грег поділився архівними кадрами, на яких молодий Григорій Миколайович у шароварах танцює гопак.

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