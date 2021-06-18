Прощання з Чапкісом: 18 червня у Києві поховають відомого хореографа

Церемонія прощання відбуватиметься в Національній філармонії України.
Сьогодні, 18 червня, об 11:00 в Національній філармонії України в розпочнеться церемонія прощання із Григорієм Чапкісом.
Про це розповіли у ТСН.Ранок.
Церемонія прощання триватиме до 13:00. Після цього поховають відомого хореографа на Байковому кладовищі.
Григорію Чапкісу був 91 рік. Він помер у неділю ввечері в одній зі столичних клінік. Торік у грудні хореограф і суддя "Танців із зірками" перехворів на пневмонію. Cаме довготривалу хворобу і похилий вік вважають причиною смерті.
Колеги народного артиста України кажуть: із Григорієм Чапкісом пішла ціла епоха спершу народного, а потім і бального танцю.
Нагадаємо, що днями син Григорія Чапкіса показав фото батька у молодості та поділився спогадами про нього. Грег поділився архівними кадрами, на яких молодий Григорій Миколайович у шароварах танцює гопак.