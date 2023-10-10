Прощання з Ніною Матвієнко: стало відомо, де поховають легендарну співачку

Стало відомо, де поховають легендарну українську співачку Ніну Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня.

Донька виконавиці Тоня Матвієнко у своєму Instagram розповіла, що прощання з Ніною Митрофанівною розпочнеться у Свято Феодосійському монастирі, що в Києві. 10 жовтня о 21:00 розпочнеться всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.

Вже 11 жовтня о сьомій ранку розпочнеться заупокійна літургія, а о дев'ятій ранку – панахида.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/zhvl_official

Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться в Національній Філармонії України. Поховають легендарну співачку у Києві на Звіринецькому кладовищі. Прощальна церемонія відбудеться о 14:30.

Зазначимо, Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня. Легендарної артистки на стало у віці 75 років.

Нагадаємо, нещодавно близькі подруги Ніни Митрофанівни розповіли про її останні дні. Вони пригадали, що співачка за життя завжди була бадьорою та енергійною.

Читайте також: