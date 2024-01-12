Прощання з Віталієм Білоножком: стало відомо, де поховають артиста

Сьогодні, 12 січня, в останню путь провели Народного артиста України Віталія Білоножка, який помер 9 січня.

Зокрема, стало відомо, що співака поховають на Байковому кладовищі у Києві, повідомляє oboz.ua.

Зазначимо, Віталій Білоножко помер на 71-му році життя у лікарні внаслідок зупинки серця. Він був засновником та організатором Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець". А також славився низкою своїх хітів.

У Віталія Білоножка залишилася дружина Світлана, двоє дітей та двоє онуків.

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Так, на прощальну церемонію, окрім родини артиста, прийшло багато його шанувальників, колег і друзів. Також можна було побачити і військових ЗСУ. Всі вони бурхливими оплесками провели артиста в останню путь.

До слова, родина Софії Ротару та Світлани Лободи теж вшанували пам'ять легендарного співака. Зірки не змогли прийти на прощання, однак передали квіти, які стояли поблизу труни.

Нагадаємо, раніше редакція ТСН.ua вже ділилися кадрами з церемонії та розповідала, як проводжали в останню путь народного артиста України Віталія Білоножка.

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