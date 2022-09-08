Прощавай не одна епоха: як зірки відреагували на смерть королеви Великої Британії Єлизавети ІІ

Зірки українського шоубізнесу не лишаються осторонь сумних нових та висловлюють свої співчуття королівській родині.

Сьогодні, 8 вересня, не стало королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Вона померла у віці 96 років.

Сумну звістку повідомили на офіційному сайті та сторінках Букінгемського палацу і королівської родини у соцмережах

Стан Єлизавети II погіршився, тож вона перебувала під постійним наглядом лікарів. Окрім цього, члени королівської родини прибули до Шотландії, аби провести з королевою останні години її життя.

Загалом, на сумну новину відреагували у своїх соцмережах українські зірки шоубізнесу, які висловлювали співчуття королівській родині.

Юрій Горбунов

Продюсер та шоумен зазначив, що Єлизавети ІІ була справді величною королевою та підтримувала Україну у війні з Росією. Та, на жаль, ніхто не вічний.

"Прощавай навіть не одна епоха! Єлизавета друга підтримувала Україну у війні проти Росії! Прощавай! Ти була по-справжньому Великою! На жаль, ніхто не вічний!" – написав ведучий.

Юлія Саніна

Співачка зазначила, що її просто шокувала новину про смерть Єлизавети ІІ. Виконавиця написала, що нині людство переживає кардинальні зміни.

"І новина під вечір, що шокує. Померла епоха, історія, легенда… Яке майбутнє чекає на монархію? Живемо з вами у час кардинальних світових змін", - написала Юлія.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Анатолій Анатолій

Ведучий та шоумен наголосив, що дивовижно те, що український народ любив Єлизавету ІІ. Новина про її смерть дійсно шокує, та, на жаль, немає нічого вічного.

"Королева Єлизавета пішла з життя. Дивовижно, що ми всі знаємо її, і ще дивовижніше, що навіть любили її. Хоча, де ми, а де Єлизавета… Люди з'являються на цей світ і щось лишають по собі. Що лишиться після нас? Думаєш про це саме в такі миті, коли зникає щось, що здавалося вічним і непохитним. Але ні. Немає нічого і нікого вічного", - написав ведучий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Оля Фреймут

Ведуча зазначила, що королева Єлизавета ІІ була єдиною та неповторною. За словами Фреймут, більше такої не буде.

"Королева Єлизавета померла. Остання і єдина королева. Більше такої не буде. Неповторна і рідна", - зазначила Фреймут.

Фото: instagram.com/freimutolia

Андре Тан

Дизайнер висловив найщиріші співчуття королівській родині. Андре зазначив, що Єлизавета ІІ була справжньою іконою.

"Вона правила 70 років. Найстаріший монарх у світі і справжня ікона стилю свого часу. Мої щирі співчуття королівській родині і всьому народу Великої Британії", - зазначив дизайнер.

Микита Добринін

Ведучий та блогер зазначив, що йому не віриться, що королеви більше немає. Та, на жаль, легенди також помирають.

"Померла королева Великої Британії. Інколи не віриться, що легенди теж люди", - написав Добринін.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Дзідзьо

Український виконавець опублікував архівне чорно-біле фото королеви та висловив свої співчуття.

"Світла пам'ять королеві", - написав музикант.

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