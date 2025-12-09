Прощання з ADAM у Києві: alyona alyona висловилася про втрату колеги та яким насправді був співак

ADAM, alyona alyona / © ТСН

Реперка alyona alyona прийшла на церемонію прощання зі співаком ADAM, яка відбулася 9 грудня.

Артистка разом із небайдужими вшанувала пам’ять Михайла Клименка (справжнє ім’я зірки) у Національній філармонії у Києві. Під час події alyona alyona поділилася з журналістами особливими спогадами. Зокрема, зі сльозами зазначила, що рідкісні зустрічі з ADAM завжди були наповненні щастям, добром і теплотою. Таким світлим у її пам’яті і лишиться покійний музикант.

Водночас alyona alyona не могла оминути дружину Михайла, до якої він мав неземні почуття. Реперка підкреслює, що подружжя було справжнім взірцем кохання. І додала, що це простежувалося у всіх піснях і на концертах. Насамкінець зірка наголосила, що творчість ADAM назавжди залишиться у творчому спадку України.

alyona alyona під час прощання з ADAM / © ТСН

«Він був дуже творчим, веселим… Пам’ятаю музичну фотосесію, ми не могли наговоритися. А потім завжди пересікалися з ним, але тоді він сольну кар’єру мало проявляв. Ми говорили про те, як важливо писати українською мовою. І він створив ADAM з дружиною. І ця історія любові — за нею слідкували всі. Вона була дуже гарною. Шкода, що не всі побували на його концертах, бо це свято музики, любові, тепла й добра. Хочеться, щоб його пісні про світло, добро й любов жили й стали постулатами. Він залишив після себе багато… Михайло був класною людиною. Дуже прикро, коли країна втрачає таких культурних діячів», — зворушила реперка, передають кореспонденти ТСН.ua.

Нагадаємо, на церемонії прощання з ADAM також були присутні його батьки. Згорьовані тато й мама Михайла Клименка довели до сліз промовою про життя сина та його плани, які не здійснилися.