Прощання з ADAM у Києві: Анатолій Анатоліч зробив заклик, а інша зірка зворушила останнім СМС

Українські зірки вшанували пам’ять покійного колеги ADAM під час прощання з ним у Національній філармонії у Києві, яка відбулася 9 грудня.

Так, серед публіки були присутніми не лише родичі та шанувальники, але й зіркові друзів музиканта. Зокрема, в останню путь його провели й ті, кому за життя випала нагода разом поспівпрацювати. Першою слово взяла співачка KOLA, передають кореспонденти ТСН.ua. У щемливій промові вона згадала спільні щасливі миті й звернулася до родини зі співчуттям.

«Чомусь я так відчуваю, що він дуже щасливий від кількості людей, які прийшли, та що всі його люблять. Міша дуже гідний, добрий, світлий… І вся родино, ви такі всі гідні люди. Я щаслива, що знаю вас і у нас є цілих дві спільних пісні. Мішо, я і всі ми тебе дуже любимо. Впевнена, що ти зараз усміхаєшся і як завжди жартуєш», — зі смутком висловилася KOLA.

Другою мікрофон взяла артистка Геля Зозуля, з якою ADAM свого часу також записав дует і створив пісню «Особистий рай». Саме про її створення виконавиця так тепло відгукнулася під час церемонії прощання. Водночас зізналася, що разом з іншими сподівалася на диво та навіть писала Михайлові про бажання створити ще один хіт. Але, на жаль, він так і дав їй відповіді.

«Для мене він був взірцем кохання. Пам’ятаю, як ми писали „Особистий рай“. Я знаю, що зараз Міша в раю. Це його особистий рай. Я сподівалася, що все буде добре, я молилася. Щиро співчуваю всій родині. Це невимовна втрата. Я навіть написала „давай зробимо ще одну пісню“, але він вже не прочитав повідомлення», — з тремтінням у голосі поділилася Геля Зозуля.

Особливою видалася промова шоумена Анатолія Анатоліча. Він висловився про збір коштів, який дружина співака Олександра відкривала для його лікування, коли той перебував у комі. Зірка після трагедії у родині публічно запропонував усе ж залишити ті кошти вдові Олександрі та двом дітям ADAM. І закликав інших колег докладати зусиль для примноження тієї суми, яка піде для дітей. Своєю чергою вдячна вдова не стримувала сліз від почутого.

«Дуже хочу, щоб всі колеги по цеху… Ми маємо підтримати родину фінансово. І ми це зробимо. Хочу зібрати суму, яка зможе в майбутньому закрити питання освіти та житла дітей. Вважаю, що зібрані гроші, мають бут твоїми й твоїх дітей (звертався до вдови Олександри — прим. ред.). Бо діти втратили батька й ми можемо це зробити, бо у нас величезна аудиторія, щоб Саша не переживала», — зазначив перед публікою Анатолій і у відповідь пролунали оплески.

