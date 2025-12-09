Прощання з ADAM у Києві: як минає похорон 38-річного артиста і хто із зірок присутній

Прощання з ADAM у Києві / © ТСН

У Києві відбувається церемонія прощання зі співаком Михайлом Клименко, солістом гурту ADAM, який помер 7 грудня.



Урочиста церемонія поховання минає сьогодні, 9 грудня, у Національній філармонії Києві. Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua з місця подій. Вшанувати пам’ять відомої особистості прийшли родичі, колеги й відомі друзі. Також до приміщення сходяться прихильники артиста. Лунає прощальна музика, зокрема, мелодії та пісні, написані самим музикантом.

Прощальна церемонія розпочалася, як і планувалося, о 10:00. Поблизу входу розміщені плакати та мольберти з рядками з ADAM. Із зірок підтримати родину Михайла Клименка прийшли Володимир Дантес, Вадим Лисиця, KOLA, alyona alyona, дружина Володимира Остапчука, Геля Зозуля, Roxolana, музикант «Океану Ельзи» Денис Дудко, Олександр Педан, Ірина Гатун, Лєра Мандзюк та інші.

Прощання з ADAM у Києві — біля труни його батько / © ТСН

Труну співака оточують живі квіти та приглушене світло, а поблизу перебувають рідні — дружина Олександра, двоє дітей і батьки. До приміщення небайдужі заходять із квітами, спогадами та водночас глибоким горем в очах. Із зали доносяться схлипи рідних. Раптово мамі ADAM стало зле — до неї підбігають медики з допомогою. Але у відповідь з величезним болем вона вигукує: «Господи, навіщо ти так? Навіщо ти його забрав від мене?».

Прощання з ADAM у Києві — біля труни батьки / © ТСН

Своїм смутком після великої втрати поділилася реперка alyona alyona. Не стримуючи сліз і горя, вона розповіла журналістам про зустрічі з музикантом і яким світлим і добрим запам’ятала Михайла за життя.

«Він був дуже творчим, веселим… Пам’ятаю музичну фотосесію, ми не могли наговоритися. А потім завжди пересікалися з ним, але тоді він сольну кар’єру мало проявляв. Ми говорили про те, як важливо писати українською мовою. І він створив ADAM з дружиною. І ця історія любові — за нею слідкували всі. Вона була дуже гарною. Шкода, що не всі побували на його концертах, бо це свято музики, любові, тепла й добра. Хочеться, щоб його пісні про світло, добро й любов жили й стали постулатами. Він залишив після себе багато… Михайло був класною людиною. Дуже прикро, коли країна втрачає таких культурних діячів», — зворушила зірка.

Прощання з ADAM у Києві - alyona alyona / © ТСН

А тим часом у філармонії свою щемливу промову виголосила вдова ADAM Олександра Норова. Вона довела до сліз усіх присутніх на церемонії своїми спогадами про чоловіка, якого кохала понад усе.

Прощання з ADAM у Києві - вдова / © ТСН

До слова, після церемонії прощання тіло ADAM буде перевезено до села Луб’янка, що на Київщині. Там відбудеться служба у церкві та захоронення на кладовищі.

Зазначимо, сумну звістку про смерть ADAM повідомили 7 грудня. Зірка тривалий час перебував у комі під наглядом лікарів. Утім, його серце не змогло витримати туберкульозного менінгіту. Він пішов з життя у віці 38 років. У виконавця залишилися дружина Олександра та двоє дітей — син і донечка. Згорьована родина продовжуватиме нести світлу пам’ять про чоловіка та батька.