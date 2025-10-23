Прощання з Дизелем із Green Grey: стало відомо, де поховають артиста

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

У Києві у четвер, 23 жовтня, попрощалися з лідером гурту Green Grey Андрієм Яценком, більш відомим за псевдонімом Дизель.

Артист пішов з життя 20 жовтня. Засновник гурту Green Grey помер внаслідок серцевої недостатності, що була викликана ішемічною хворобою. Прощання з Дизелем відбулося в Києві у "Будинку кіно". Провести в останню путь Андрія Яценка прийшли його прихильники, зіркові колеги, приятелі та рідні.

Видання Oboz.ua поспілкувалося з тіткою артиста. З'ясувалося, що тіло Андрія Яценка кремують. Після цього урну з прахом планують поховати на Байковому кладовищі в Києві.

Прощання з Дизелем із Green Grey / © ТСН/Неллі Ковальська

Зазначимо, Андрій Яценко, він же Дизель, помер вранці 20 жовтня. Ця новина стала справжнім шоком, адже незабаром він мав вирушити з гуртом Green Grey у всеукраїнський тур. Життя артиста обірвалося у віці 55 років. Причиною смерті Дизеля стала серцева недостатність, що була викликала ішемічною хворобою.

Прихильники, колеги, друзі та рідні артиста були шоковані його раптовою смертю. Зірки вшанували пам'ять свого колеги за сценою. Артем Пивоваров пригадував їхній спільний виступ у Маріуполі, у Руслана розповідала, яким Дизель був за життя.