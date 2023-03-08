Протести в Грузії: українські зірки висловили солідарність з грузинським народом

Знаменитості не лишились осторонь подій, що відбуваються у Грузії.

7 березня у Грузії спалахнули масові протести. Мітингувальники вийшли на вулиці Тбілісі після того, як парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Це своєю чергою не дозволяє Грузії вступити до ЄС.

Фактично документ, який ухвалили у Грузії, - це копія російського закону про "іноагентів". Незгодні громадяни вийшли на акції протестів. Тисячі людей у країні протестували проти ухвалення зоконопроєкту. Учасники акції протесту, що прийшли до будівлі парламенту з українськими та грузинськими прапорами, скандували "ні російському закону!", а також відому кричалку про кремлівського диктатора путіна.

Врешті-решт мітингувальників розігнали силовики, застосувавши проти них сльозогінний газ і водомети.

Українські знаменитості не лишились осторонь подій, що відбуваються у Грузії. Артисти підтримали грузинський народ.

Надя Дорофєєва

Виконавиця опублікувала в фотоблогу відео, де показала, що відбувається у Грузії, та розповіла деталі протесту своїм підписникам.

"Просто зараз у Грузії відбувається акція протестів через затвердження парламентом законопроєкту про "іноагентів", - написала вночі у фотоблогу Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Наталія Могилевська

Артистка опублікувала в Instagram допис грузинською та українською мовами. Виконавиця закликала грузин триматися та зазначила, що свобода обов'язково переможе.

"Ось вона єдність. Грузія, ми з вами! Тримайтеся! Свобода переможе!" – зазначила Могилевська.

Олеся Бацман

Відома журналістка звернулася до грузин. Вона побажала їм звільнитися від російського впливу та звільнити експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

"Тбілісі, нарешті! Звільняйтеся від росії та звільняйте Саакашвілі", - написала Бацман.

Міша Романова

Виконавиця у своєму фотоблогу зазначила, що українці підтримують грузинів.

"Грузія, ми з вами!", - коротко написала артистка.

Фото: instagram.com/misharomanova

Юрій Горбунов

У своєму фотоблогу продюсер та актор опублікував відео, де показав, що відбувається в Грузії, аби його підписники не лишалися осторонь.

"Грузія! 7 березня", - звернув увагу підписників Горбунов.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча

Ведуча звернулася до підписників двома мовами – грузинською та українською. Осадча підтримала грузинів та зазначила, що нація не повинна ставати на коліна.

"Грузія! Нація не встає на коліна!", - зазначила ведуча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Аліна Шаманська

Ведуча у фотоблогу написала, що її серце нині поруч із сильними та мужніми громадянами Грузії.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Я підтримують сильних людей Грузії. Сміливий грузинський народ вийшов на вулиці", - написала Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Ольга Сумська

Акторка у своєму фотоблогу публікувала відео та фото, де показувала, що нині відбувається у Грузії, аби її підписники не лишалися осторонь.

Фото: instagram.com/olgasumska

Також знаменитість до публікацій додавала хештеги із написом різними мовами "Грузія" та "свобода".

Фото: instagram.com/olgasumska

Читайте також: