Проти P. Diddy висунули нові жахливі звинувачення у зґвалтуванні: серед жертв – 16-річний хлопець

Проти американського репера P. Diddy, який наразі перебуває за ґратами, з'явилися нові жахливі звинувачення у зґвалтуванні, секс-домаганнях та насильстві.

Проти скандального виконавця до федерального суду в Південному окрузі Нью-Йорка було подано шість позовів. Хоч вони й були анонімними, однак відомо, що двоє жінок та четверо чоловіків заявили, що стали жертвами Шона Комбза, справжнє ім'я репера, пише The Washington Post.

Зазначається, що злочини нібито мали місце бути в період від 1995-го по 2021 рік. Вони відбувалися на "білих вечірка", світських заходах та афтепаті. Один із позивачів стверджує, що на момент скоєння проти нього злочину йому було 16 років. Він заявив, що на "білій вечірці" P. Diddy змусив його зняти штани та торкався геніталій.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Інший чоловік у позові вказав, що 2006 року під час сумнозвісних вечірок репера випив напій, який був з наркотиками. Він став зле почуватися, а тим часом P. Diddy заштовхав його до фургона та зґвалтував.

Третій чоловік вказав, що репер напав на нього 2008 року в одному з флагманських універмагів на Манхеттені. Музикант перебував там, коли просував свій бренд одягу. Вони зіштовхнулися в складському приміщенні, після чого P. Diddy, який був у супроводі охоронців, змусив його займатися оральним сексом.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Четвертий чоловік у позові стверджує, що Шон Комбз підмішав йому в напій наркотики, які дезорієнтували його. Коли він був через дію речових недієздатним, скандальний виконавець разом з іншими чоловіками зґвалтував його.

Що стосується жінок – то одна у своєму позові вказала, що 2004 року зустрілася з P. Diddy під час фотосесії гурту Da Band, яку він продюсував. Виконавець запросив її на афтепаті, де домагався та врешті зґвалтував.

Інша жінка у своєму позові повідомила, що 1995 року скандальний репер на одній із вечірок вдарив її, після чого затягнув до ванної кімнати та зґвалтував.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Мережі припускають, що жертвою P. Diddy міг стати канадійський співак Джастін Бібер, з яким він співпрацював. Нещодавно з'явилася інформація, що рідні виконавця стурбовані його станом.

Верх цинізму! Мама P.Diddy просить зжалитись над сином | Подробиці скандалу

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