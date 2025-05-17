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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

Проти блогерки Анни Алхім відкрили кримінальну справу: зірка з гумором відреагувала

Після гучного скандалу зірці загрожує кримінальна відповідальність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Алхім

Анна Алхім / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Скандальна блогерка Анна Алхім, на яку нещодавно жалівся в СБУ "Холостяк" Терен, опинилася під пильним наглядом поліції.

Так, правоохоронці відкрили кримінальне правопорушення проти Алхім за статтею "Розпалювання національної ворожнечі". Відповідну новину оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа у Facebook.

"Проти Алхім поліція відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі. Слідкуємо за ситуацією далі", – йдеться у заяві.

Допис Наталії Піпи

Допис Наталії Піпи

Ба більше, "РБК-Україна", посилаючись на Департамент комунікацій НПУ, повідомляє, що насправді ж поліція відкрила кримінальні провадження вже за трьома статтями. Зокрема, крім розпалювання національної ворожнечі, блогерку звинувачують у державній зраді та зловживанні владою або службовим становищем. Далі у справу втручатиметься СБУ.

Своєю чергою, реакція Алхім на кримінальне провадження не змусила себе чекати. У фотоблогу вона оприлюднила кадри дороги після того, як відвезла допомогу військовим на фронт і російською мовою написала: "Третю добу в дорозі. Задоволена та щаслива з першою у житті кримінальною справою".

Сторіз Анни Алхім

Сторіз Анни Алхім

Зазначимо, скандал довкола Анни Алхім розгорівся на початку травня цього року. Зокрема, блогерка завітала на хрестини друзів і на прохання заспівати українською скорчила гримасу й невдоволено закотила очі, пробурмотівши лайку. Відео гостей потрапило до Мережі. Згодом інші блогери почали власне розслідування й виявили, що Алхім загалом має доволі неоднозначні погляди під час війни в Україні. Так, інфлюєнсерка Олена Мандзюк зібрала докази й опублікувала у фотоблогу. Вона показала архівні кадри, де Анна підігрує російським наративам і каже "путін красавчик", а "українці терпили".

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Дата публікації
Кількість переглядів
198
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