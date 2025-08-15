Проти Олени Мандзюк відкрили кримінальну справу: блогерка різко відреагувала

Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Реклама

Проти української блогерки-мільйонниці Олени Мандзюк відкрили кримінальну справу.

Ініціатором виступив нардеп Олексій Гончаренко. Він звинувачує блогерку в розпалюванні ворожнечі за мовною ознакою, ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. А все через висловлювання Олени. Зокрема, раніше вона заявляла, що її "діти можуть від***дити іншу дитину, яка говорить російською". Нардеп вважає це неприпустимим. За його словами, це насильство, а також зневажливе ставлення до інших за мовною ознакою.

"Отримав лист-підтвердження від головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Справу тримаю на особистому контролі. Тріпатись про нещасних українських дітей хто попало не буде", - заявив Гончаренко.

Реклама

Допис Олексія Гончаренка

Реакція Олени Мандзюк на кримінальне провадження

Блогерка зазначила, що для неї є неприйнятним все російське, водночас і мова. Діти зірки Мережі теж асоціюють російську мову як ворожу, тим більше їхній батько вже четвертий рік захищає країну проти окупантів. Тож, вони знають, що таке війна.

"Мої діти (6 і 9 років), у яких тато воює з росіянами, сприймають російськомовних людей як загрозу, бо дитина, яка бачить війну, яка живе без тата через росію, ідентифікує небезпеку швидше, ніж будь-який чиновник у теплому кабінеті. Якщо мене чи тата не буде поруч, вони захищатимуть себе так, як зможуть!" – зазначила Мандзюк.

Допис Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Блогерка обурено зазначила, що коли їй писали погрози за відстоювання української мови, то правоохоронні органи не зреагували належним чином. Нині ж проти самої Олени відкрили кримінальне провадження через різкі заяви про російськомовних.

Реклама

"Я отримую погрози смерті, катування, зґвалтування, за це мені блокують робочі сторінки, забирають заробіток, за це мене принижують, цькують і психологічно знищують. Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям, але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження!" – обурено написала Олена.