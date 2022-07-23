Провокація ТСН. Баскову, Корольовій, Овсієнко запропонували виступити в окупованому Херсоні – реакція артистів

Одні поспіхом виїхали з країни-агресорки, інші – перетворили мікрофон на рупор пропаганди. А треті – сидять і тихенько відмовчуються: мовляв, ми "поза політикою".

Кореспонденти ТСН вирішили запросити артистів на концерт в окупований Херсон. Чи погодилися Басков, Овсієнко та Корольова?

Наталія Корольова народилася в Україні, співачка Тетяна Овсієнко теж. А в Миколи Баскова мама українка і вже майже 20 років він має звання "Народний артист України".

Як насправді ставляться зірки до війни, котру розв'язав Кремль точно знають їхні концертні директори. Тож журналісти вирішили зателефонувати їм і запросити виконавців до окупованого Херсону, мовляв там влада планує концерт, - потрібен хедлайнер, йдеться у сюжеті "ТСН".

Микола Басков / Фото: Twitter

Ігор Батуров керує концертами Баскова. На початку війни співак опублікував в Instagram свою позицію щодо війни, мовляв "Л/ДНР" – незалежні, тож "Росія має повне право взяти на себе захист цих республік". А як щодо свіжоокупованого Херсона?

"До якого міста, в Херсон? Не знаю, не готовий вам зараз відповісти. У вас там ще триває спецоперація, ви плануєте на серпень концерт. От коли вже буде точна дата, у мене в серпні зайнято 20 днів з 30. Зараз мені нема що з вами обговорювати", - сказав директор Баскова.

Басков і Корольова із концертом в окупованому Херсоні: чи справді російські зірки "поза політикою"

Наступним додзвонилися до концертного директора Тетяни Овсієнко Єгора.

"Вона займає щодо цього нейтральну позицію виходячи з того, що у неї в Києві мешкають мама і сестра. Вона підтримує всю цю ситуацію, з Росією. Але вона не може цього зробити, тому що ризикувати життям своїх рідних вона не може", - так пояснив директор Овсієнко.

Тетяна Овсієнко / Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko

Замість Овсієнко директор пропонує відрядити до Херсону іншу Таню - Іванову - з шансоновським набором хітів.

"Я ще являюся директором гурту "Кобминация". Вона співає "2 кусочка колбаски", "Вишневая девятка", "А я люблю военных" і схожі речі. У неї великий репертуар, кожна пісня хіт. Я можу з нею поговорити, вона, в принципі, не відмовить", - запропонував директор і навіть пообіцяв знижку для "благово дєла".

У Наталі Корольової, теж киянки, рідних у столиці не лишилося. Бабуся померла 2018-го. Тоді співачка в останнє відвідувала батьківщину – через виступи в Криму їй зараз в'їзд до України заборонений. На зв'язку опинився концертний директор Корольової - Марина Наринська.

"Якщо потрібен хедлайнер і ви хочете там бачить Наташу Корольову, давайте дочекаємося дзвінка саме від урядових структур, а не від концертної агенції. Мені зателефонують саме звідти, зверху… А тоді ми зв'яжемося з агенцією, яка організовуватиме концерт. Я чекаю дзвінка від них", - сказала представниця Корольової.

Наташа Корольова / Фото: uznayvse.ru

У нашу провокацію повірили всі директори естрадних блазнів - і радо накинулись на пропозицію. Але ж у Збройних сил України своє концертне турне - і в Херсоні точно буде свято. Свято перемоги. Без російської попси.

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