Проєкт "Різдво. Ти не один" на "1+1 Україна": чим дивуватиме святкове шоу та що чекає на глядачів

Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива святкова прем'єра проєкту "Різдво. Ти не один".

Масштабні знімання шоу відбулися просто в центрі Києва. На цілих два дні територія біля Софійського собору перетворилась на різдвяне містечко з чарівними декораціями та десятками святкових вогників.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Понад 15 найвідоміших українських артистів заспівали святкові мешапи, поєднавши сучасні хіти з традиційними колядками. На головній вуличній сцені зі своїм різдвяним сюрпризом виступила Вєрка Сердючка, святковою ходою зі співом від дзвіниці собору до великого Дідуха пройшли улюблені ведучі "Сніданку з 1+1", а в стінах святині на тлі Оранти пролунала колядка від гурту KAZKA.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Команда флористів та декораторів працювала над казковою атмосферою кожної локації, а Музей Гончара став провідником в традиції українського Різдва і консультував команду від самого початку. Понад 50 тюків сіна та близько 200 пучків очерету було використано під час забудови вуличної інсталяції. Головною окрасою декорації став Дідух заввишки шість метрів, а його виготовлення зайняло дві доби. Різдвяну козу команда збирала з соломи, очерету та жита. Казкова локація на подвір'ї Софійського собору буде доступна для відвідування протягом всіх зимових свят, а отже, кожен охочий зможе відчути атмосферу українського Різдва біля Дідуха та, звісно, сфотографуватись.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Декорацією сцен та просторів займалась команда "Навколо”. До співпраці було залучено 15 українських брендів автентичного та сучасного українського декору, а на освітлення території було витрачено 1100 метрів гірлянди. Головна вулична сцена була прикрашена різдвяними прикрасами – дерев'яними зірками, які споконвіку виступали традиційним атрибутом Різдва.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Команді вдалося створити атмосферу святкового затишку кожної знімальної локації та поєднати традиції і сучасність в кожному куточку. У одній з кімнат Будинку митрополита, пам'ятки 18 століття, створили затишну атмосферу різдвяної вечері, прикрасили великий стіл традиційною та сучасною атрибутикою з українськими стравами. На підлозі декоратори створили флористичні острівці з українських сухоцвітів. На іншій локації, біля їдальні митрополита, для знімань були використані меблі 19 століття з музею Будинку митрополита, а затишну атмосферу створили завдяки величезній ялинці, яку прикрасили традиційними українськими солом'яними іграшками.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Спеціально для проєкту "Різдво. Ти не один" одними з найкращих саунд-продюсерів - Стасом Чорним та Іваном Клименком було написано колядку. Також над новою колядкою працювали Jеrry Heil, Гордій Старух та KOZAK SIROMAHA.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Проєкт "Різдво. Ти не один" має благодійну місію. У межах шоу збиратимуться кошти на допомогу діткам-вихованцям "Школи супергероїв", які потребують належного обладнання та умов для навчання.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Виробництво проєкту - Big Brave Events під керівництвом Володимира Завадюка. Режисерка-постановниця - Катя Царик.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Різдвяна магія, казкові декорації та виступи найвідоміших українських артистів - 24 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" у проєкті "Різдво. Ти не один".

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також подивитись святковий проєкт можна на телеканалі ТЕТ. Знайти телеканали "1+1 Україна" та ТЕТ можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Кадри з проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з артистів взяв участь в святковому заході.

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