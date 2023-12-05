Проєкт "Різдво. Ти не один" на "1+1 Україна": чим дивуватиме святкове шоу та що чекає на глядачів

Святковий проєкт знімали в самому центрі Києва.
Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива святкова прем'єра проєкту "Різдво. Ти не один".
Масштабні знімання шоу відбулися просто в центрі Києва. На цілих два дні територія біля Софійського собору перетворилась на різдвяне містечко з чарівними декораціями та десятками святкових вогників.
Понад 15 найвідоміших українських артистів заспівали святкові мешапи, поєднавши сучасні хіти з традиційними колядками. На головній вуличній сцені зі своїм різдвяним сюрпризом виступила Вєрка Сердючка, святковою ходою зі співом від дзвіниці собору до великого Дідуха пройшли улюблені ведучі "Сніданку з 1+1", а в стінах святині на тлі Оранти пролунала колядка від гурту KAZKA.
Команда флористів та декораторів працювала над казковою атмосферою кожної локації, а Музей Гончара став провідником в традиції українського Різдва і консультував команду від самого початку. Понад 50 тюків сіна та близько 200 пучків очерету було використано під час забудови вуличної інсталяції. Головною окрасою декорації став Дідух заввишки шість метрів, а його виготовлення зайняло дві доби. Різдвяну козу команда збирала з соломи, очерету та жита. Казкова локація на подвір'ї Софійського собору буде доступна для відвідування протягом всіх зимових свят, а отже, кожен охочий зможе відчути атмосферу українського Різдва біля Дідуха та, звісно, сфотографуватись.
Декорацією сцен та просторів займалась команда "Навколо”. До співпраці було залучено 15 українських брендів автентичного та сучасного українського декору, а на освітлення території було витрачено 1100 метрів гірлянди. Головна вулична сцена була прикрашена різдвяними прикрасами – дерев'яними зірками, які споконвіку виступали традиційним атрибутом Різдва.
Команді вдалося створити атмосферу святкового затишку кожної знімальної локації та поєднати традиції і сучасність в кожному куточку. У одній з кімнат Будинку митрополита, пам'ятки 18 століття, створили затишну атмосферу різдвяної вечері, прикрасили великий стіл традиційною та сучасною атрибутикою з українськими стравами. На підлозі декоратори створили флористичні острівці з українських сухоцвітів. На іншій локації, біля їдальні митрополита, для знімань були використані меблі 19 століття з музею Будинку митрополита, а затишну атмосферу створили завдяки величезній ялинці, яку прикрасили традиційними українськими солом'яними іграшками.
Спеціально для проєкту "Різдво. Ти не один" одними з найкращих саунд-продюсерів - Стасом Чорним та Іваном Клименком було написано колядку. Також над новою колядкою працювали Jеrry Heil, Гордій Старух та KOZAK SIROMAHA.
Проєкт "Різдво. Ти не один" має благодійну місію. У межах шоу збиратимуться кошти на допомогу діткам-вихованцям "Школи супергероїв", які потребують належного обладнання та умов для навчання.
Виробництво проєкту - Big Brave Events під керівництвом Володимира Завадюка. Режисерка-постановниця - Катя Царик.
Різдвяна магія, казкові декорації та виступи найвідоміших українських артистів - 24 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" у проєкті "Різдво. Ти не один".
Також подивитись святковий проєкт можна на телеканалі ТЕТ. Знайти телеканали "1+1 Україна" та ТЕТ можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з артистів взяв участь в святковому заході.
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