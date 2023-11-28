Проєкт "Різдво. Ти не один" на "1+1 Україна": хто з артистів візьме участь у святковому шоу

Святкового вечора, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива прем'єра проєкту "Різдво. Ти не один".

Щороку найважливіші свята українці завжди зустрічають у компанії “1+1 Україна”. Цьогорічний Святвечір не стане винятком і глядачі матимуть змогу провести його улюбленими ведучими та артистами.

Цього року світло Різдва засяє у Софії Київській, а першу різдвяну зірку запалять найвідоміші українські артисти, ведучі та герої нового часу. На Святвечір до Софії Київської завітають ведучі Соломія Вітвіцька, Катерина Осадча, Юрій Горбунов, Олексій Суханов та вся велика родина "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Олександр Попов та Тімур Мірошниченко із сім'єю.

"Різдво. Ти не один"

На глядачів чекають несподівані музичні колаборації, а колядки та щедрівки зазвучать по-новому. Джамала, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, MONATIK, KOLА, Макс Барських, Антон Птушкін, Міша Кацурін, KAZKA, ROXOLANA, Даша Квіткова, Наталка Денисенко, Тоня Матвієнко, ONUKA, Jerry Heil, PTASHKIN, ADAM, Phil it, Маша Єфросиніна, KOZAK SIROMAHA, Наталія Солонік, Гордій Старух, зірки студії "Квартал-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Великий, Віра Кекелія, Марта Адамчук, Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Анна Блажкевич, волонтери та військові, легендарний український тенісист, а тепер військовий Сергій Стаховський, відомі фотографи-документалісти Костянтин та Влада Ліберови візьмуть участь у проєкті "Різдво. Ти не один".

Очолить знімальну групу проєкту відома режисерка-постановниця Катя Царик. У такий непростий для країни час учасники шоу об'єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця.

"Різдво. Ти не один"

До того ж, проєкт "Різдво. Ти не один" має благодійну місію. У його рамках збиратимуть кошти на допомогу діткам-вихованцям "Школи супергероїв", які потребують належного обладнання та умов для навчання. Заклад відкриває можливість отримання освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні по всій території України. Лише на одне приміщення для дітей з онкологічними захворюваннями, яким не можна перетинатися з іншими, потрібно орієнтовно 800 тисяч гривень.

На вас чекають особливі гості, улюблені ведучі, колядки у сучасному музичному оформленні, 12 страв від відомого кухаря Євгена Клопотенка. Стилісти та дизайнери за допомогою Музею Гончара вміло поєднають традиції та сучасність у образах артистів. Дивіться 24 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" у проєкті "Різдво. Ти не один".

Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events. Також подивитись святкове шоу можна на телеканалі ТЕТ. Знайти телеканали "1+1 Україна" та ТЕТ можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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