Проєкт "Різдво. Ти не один" на "1+1 Україна": Олена Зеленська візьме участь у святковому шоу

Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі “1+1 Україна” на глядачів чекає особлива святкова прем'єра проєкту "Різдво. Ти не один”.

Різдвяного вечора на телеекранах з'явиться перша леді України Олена Зеленська. У проєкті "Різдво. Ти не один" дружина президента поспілкується з дітьми, які цього року стали відомими завдяки своїм талантам.

До розмови з першою леді приєднаються діти-волонтери, які допомагали ЗСУ. 11-річний Владислав розказав, що від початку повномасштабного вторгнення він разом з батьками готував млинці для хлопців, які чергують на блокпостах. За цей час він нагодував понад 1000 українців.

Кадри зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Війна розпочалася 2014 року, хоч я був ще маленьким, але я пам'ятаю, як мої батьки допомагали", - каже Владислав.

Приєднається до розмови і Анастасія Димид, яка цього року представляла Україну на дитячому "Євробаченні", що відбулось у французькому містечку Ніцца.

Кадри зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

З першою леді поспілкується і 6-річний хлопець, на ім'я Матвій, який напередодні Великодня заспівав пісню "Скоро вже буде Пасха" і став відомим на всю країну завдяки соцмережам. Ексклюзивно для "1+1 Україна" хлопець розповів, чи написав він пісню про Різдво і чи чекати на нові Інтернет-хіти.

Кадри зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Дорогі друзі, маленькі і дорослі, батьки і діти, в часи, коли темно, дуже хочеться світла, в часи, коли холодно, хочеться тепла, але в саме такі часи світло і тепло - це ми з вами. Ми можемо дати його одне одному і всім, хто цього потребує. Вся наша країна сьогодні - це різдвяні вогники наших душ, вчинків, допомоги та небайдужості, тому наша країна сяє серед будь-якої темряви. У наших серцях - тепло серед будь-якого холоду. Із Різдвом, дорогі українці, тепла, світла вам і вашим родинам", - говорить перша леді України Олена Зеленська.

Кадри зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, проєкт "Різдво. Ти не один" має благодійну місію. У межах шоу збиратимуться кошти на допомогу діткам-вихованцям "Школи супергероїв", які потребують належного обладнання та умов для навчання.

Виробництво проєкту - Big Brave Events під керівництвом Володимира Завадюка. Режисерка-постановниця - Катя Царик.

Кадри зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Які ще традиції будуть відроджувати українські зірки, дивіться 24 грудня о 21:00 в різдвяному проєкті "Ти не один" на телеканалі "1+1 Україна" та ТЕТ, на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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