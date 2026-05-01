Приходько після скандалу через російську мову і скасування концерту зробила різку заяву: "Я не зручна"

Анастасія Приходько / © Facebook/Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько на тлі скандалу через російську мову та скасування її концерту зробила різку заяву.

Артистка у Facebook чітко окреслила свою позицію. Виконавиця наголосила, що не підлаштовується, не змовчить, коли треба щось сказати, не живе за стандартами та правилами, які постійно змінюються. Анастасія Приходько зазначила, що її не цікавить хайп та вона не боїться суспільного осуду.

Співачка наголосила, що не є зручною і ніколи такою не була, і не буде. Артистка говорить, що її за це можуть критикувати, однак змінюватися чи ламатись під когось вона не буде, бо це суперечить її цінностям.

"Я не зручна. І не буду. Не підлаштовуюсь. Не мовчу, коли треба говорити. Не посміхаюсь тим, хто вчора поливав брудом, а сьогодні робить вигляд "своїх". Мене не цікавлять стандарти "як правильно". Бо це "правильно" міняється щодня - під страх, під натовп, під хайп. А я так не живу. Хочете зручних? Шукайте тих, хто киває головою і боїться сказати зайве слово. Я - не з таких. Я говорю прямо. І якщо комусь це ріже слух - значить, правда потрапила в ціль. Мене можна не любити. Мене можна критикувати. Але ламати під себе - ні. Не вийде. Бо я не зручна. І не буду", - прокоментувала виконавиця.

Зазначимо, днями довкола Анастасії Приходько розгорівся гучний скандал, а все через мовне питання. Вона опублікувала в Мережі допис російською за наступним текстом: "Привіт, я Анастасія Приходько і я розмовляю російською київською мовою. Є питання". Такі слова артистки викликали шквал обурення серед користувачів. Співачці дорікнули через таку позицію. Дійшло до того, що у Чернівцях скасували концерт виконавиці через її заяви в Мережі. Сама ж Анастасія Приходько доволі емоційно відреагувала на це.

