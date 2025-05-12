Приходько після зізнань про складні стосунки з мамою неочікувано показалася з нею і зробила заяву

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько, в якої доволі непрості стосунки з мамою, вперше за тривалий час показалася з рідною людиною.

Виконавиця опублікувала сімейний знімок в Instagram. На фото артистка позувала разом зі своєю мамою. Це вперше за доволі тривалий час співачка показалася з рідною людиною. Річ у тім, що в Анастасії Приходько були доволі непрості стосунки з мамою. Схоже, це вже в минулому.

Зокрема, співачка привітала рідну людину з Днем матері. Артистка подякувала їй за виховання, за безсонні ночі, за хвилювання та мудрі поради. Анастасія Приходько побажала мамі міцного здоров'я, лише приємних моментів та багато років попереду. Наостанок виконавиця додала, що вони всією сім'єю люблять та цінують маму.

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Анастасія Приходько з мамою / © instagram.com/prykhodko_official

"З Днем матері, мамо! Дякую за те, що виховала мене сильною, чесною, вільною. Дякую за твої молитви, за кожну безсонну ніч і кожну мудру пораду. Нехай Господь дарує тобі здоров'я на багато-багато років, а кожен новий день приносить лише радість. Ми тебе любимо і цінуємо!" – звернулася до мами артистка.

Нагадаємо, 11 травня в Україні святкували День матері. Знаменитості активно вітали своїх близьких людей, а також показували фото з найріднішими.