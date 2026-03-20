Приходько різко розкритикувала Монатіка та його творчість під час війни: "Дімо, що це за страх?"

Анастасія Приходько й MONATIK

Українська співачка Анастасія Приходько неоднозначно висловилася про творчість колеги Дмитра Монатіка, він же MONATIK.

Зокрема, виконавиця оцінила його творчість під час війни і звернула увагу на перекладені пісні MONATIK з російської на українську мову. Артистка зізналася, що їй незрозуміла позиція виконавців, які раніше виступали в Росії, а згодом різко змінили вектор і почали перекладати таким чином свій репертуар. На її думку, причиною цьому є вагомий страх.

«Мені була незрозуміла його політика. Він їздив до Москви, сидів там усюди, а тепер він різко переклав українською всі пісні, чим особисто я не займаюся. Діма, що це за страх? Це страх публічної людини залишитися за бортом. Маючи такий чудовий музичний багаж, як у Діми, у нього страх, що українською він не напише краще», — видала Приходько в інтерв’ю «РБК-Україна».

MONATIK

Також виконавиця критично оцінила загальні тенденції в індустрії, зауваживши, що багато артистів, на її погляд, намагаються перевершити одне одного, інколи втрачаючи баланс.

«Усі зараз намагаються співати українською та одне одного перепльовувати, і мені здається, вже частково починають десь божеволіти. Я так спостерігаю за цим за всім. Дивлюсь: той щось вимочить, та щось вимочить, той щось зробить. Я думаю: "Господи, куди вас несе, друзі?" Наче їх в банку запроторили. Я трохи з іншої історії», — емоційно висловилася співачка.

Водночас Приходько назвала артистів, яких сьогодні щиро поважає. Зокрема, вона зазначила лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка, творчість якого продовжує слухати і високо цінує. Не оминула увагою співачка і фронтмена «Океану Ельзи» Святослава Вакарчука. Хоча вона підкреслила його талант як музиканта, водночас зізналася, що його політична діяльність дещо вплинула на її сприйняття.

