Гламур
307
Приходько розпрощалася з чорним кольором волосся після 22 років: який вигляд має зірка зараз

Артистка також розповіла про труднощі, з якими зіткнулася.

Валерія Гажала
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько наважилася на кардинальні зміни у зовнішності та поділилася своїми переживаннями.

Артистка зізналася, що вже давно хотіла позбутися чорного кольору волосся, який був її впізнаваною візитівкою протягом понад двох десятиліть. Так, зірка опублікувала у своєму Instagram емоційний допис. Вона розповіла, що вже втретє намагається вийти з чорного кольору, але цей процес виявився набагато складнішим, ніж очікувала. Спроби тривають ще від квітня, і поки жоден результат не задовольнив її очікувань.

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Я вже третій раз виходжу з чорного кольору. Цей колір — перехідний, але я вирішила залишити і його на згадку. Найважча боротьба — це боротьба з самим собою. Це останній мій виклик. Я витримаю і зроблю той колір, який хочу! Трохи згодом покажу інший! До 40 років впораюся! Я дякую чорному кольору, який був зі мною 22 роки. Але я хочу інший!" — відверто написала співачка.

Приходько також підкреслила, що щоразу робить ці експерименти саме в Україні, проте причини такого вибору залишила у таємниці: "Я знаю, чому так! Але не скажу". Ці слова викликали зацікавленість у підписників і чимало здогадок у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова також похизувалася новою зачіскою. Фани стверджують, що зірка тепер стала на 10 років молодше.

