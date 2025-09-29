Приходько розпрощалася з чорним кольором волосся після 22 років: який вигляд має зірка зараз

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько наважилася на кардинальні зміни у зовнішності та поділилася своїми переживаннями.

Артистка зізналася, що вже давно хотіла позбутися чорного кольору волосся, який був її впізнаваною візитівкою протягом понад двох десятиліть. Так, зірка опублікувала у своєму Instagram емоційний допис. Вона розповіла, що вже втретє намагається вийти з чорного кольору, але цей процес виявився набагато складнішим, ніж очікувала. Спроби тривають ще від квітня, і поки жоден результат не задовольнив її очікувань.

Анастасія Приходько

"Я вже третій раз виходжу з чорного кольору. Цей колір — перехідний, але я вирішила залишити і його на згадку. Найважча боротьба — це боротьба з самим собою. Це останній мій виклик. Я витримаю і зроблю той колір, який хочу! Трохи згодом покажу інший! До 40 років впораюся! Я дякую чорному кольору, який був зі мною 22 роки. Але я хочу інший!" — відверто написала співачка.

Приходько також підкреслила, що щоразу робить ці експерименти саме в Україні, проте причини такого вибору залишила у таємниці: "Я знаю, чому так! Але не скажу". Ці слова викликали зацікавленість у підписників і чимало здогадок у коментарях.

