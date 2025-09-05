Приходько виправдалася за російськомовність й пояснила свою позицію: "Путін не вибирає цілі"

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько, яку нещодавно розкритикували в Мережі через її допис російською, дала відсіч хейтерам.

На обурення українців виконавиця відповіла, не стримуючи емоцій. У своєму Telegram-каналі Приходько різко написала, що всі наративи про російську мову, на її думку, частина пропаганди РФ. Вона додала, що буцімто путін не обирає, кого вбивати за мовними ознаками, а радше цікавиться виключно загарбанням українських земель.

"Знаєте, я так вам скажу! Путін не вибирає цілі — він знищує всіх! Летить у житлові будинки, дитячі садки, лікарні, пологові. Коли вже зрозуміють, що їм потрібна земля! А не когось, с*к*, звільнити чи захистити… "Російська мова", "ми захищаємо російське населення в Україні" — це пропаганда для росіян, підгодовування для довб*й*б*в! А ми з вами не маємо до цього жодного відношення. Так от коли ви на це ведетеся і тр*х**те мені мозок за мову, пам'ятаєте, ви вже в системі! Слава Україні! Слава нашим героям!" — написала співачка, використавши знову російську мову.

Дописи Анастасії Приходько / © Telegram-канал Анастасії Приходько

Зірка нагадала, що від 2014 року вона розірвала співпрацю з росіянами, що й доводить чіткість її позиції. Приходько закликала, що надалі не бачить сенсу розпалювати дискусії й закликала займатися добрими справами.

"Я залишаюся жити тут, і я маю право жити так, як вважаю за потрібне! Але писати, щоб вам сподобатися я не буду! Бігти за вподобайками не буду! Популізмом займатись не буду! Хайпувати на темі "мова" не буду! Для мене всі, хто має паспорт громадянина України – українець! Крапка! Кожен вирішує сам, що йому робити і як жити! І пам'ятайте... Нас хочуть убити кожного божого дня, знайдіть хвилину для добра, віри в Бога, молитви!" — додала Анастасія.

Нагадаємо, все почалося з допису Анастасії Приходько в Instagram, де вона публічно вітала свого чоловіка з річницею шлюбу російською мовою. Українці в коментарях здійняли хвилю хейту та пригрозили відпискою від її блогу.