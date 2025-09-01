ТСН у соціальних мережах

Приходько замилувала фото одразу трьох дітей з чоловіком на лінійці й зізналася, що її розчулило

Артистка також назвала особливості цьогорічного навчання нащадків.

Валерія Гажала
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько показала, як минуло перше вересня її трьох дітей.

Так, її син Гордій і донька Нанна разом з іншими українськими дітьми офіційно розпочали навчання у школі. Вже традиційно Анастасія разом з чоловіком Олександром і наймолодшим чотирирічним синочком Лукою завітали на урочисту лінійку школярів. Зіркова мама зазначила, що у святковий день її донька мала свій "перший виступ". Тож всі разом вони підтримували її.

Донька Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Донька Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Син і чоловік Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Син і чоловік Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Тим часом Гордій вже перейшов до третього класу. Приходько розповіла, що син перейшов на навчання у другу зміну, тож його уроки розпочинатимуться з 12:00. Артистка у дописі показала декілька фото з першого вересня та зізналася, що вона навіть плакала на святі на моменті гімну й хвилини мовчання. Водночас виконавиця закликала батьків підтримувати своїх дітей, попри будь-які оцінки.

Син Гордій Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Син Гордій Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Сини Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Сини Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Ну що, всіх вітаю з першим вересня! Нехай діти вас не засмучують, та памʼятайте, оцінка нічого не вартує в тому житті. Головне, щоб вони хоча б намагалися щось робити, от і все! А тим паче зараз, коли такі важкі часи, головне їх просто любити за те, що вони є! А все інше ми з вами батьки вирішимо! Я завжди плачу коли чую наш державний гімн і коли відбувається хвилина мовчання, дуже боляче. Але діти знов будуть бачити своїх друзів, у них буде купа емоцій, а ми повинні їх захищати! Більше мені від них нічого не треба! Я буду просто поруч!" — зворушливо написала Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик також показала День знань її двох доньок. Зіркова мама продемонструвала їхній стильний сімейний лук.

