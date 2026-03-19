Приходько зізналася у труднощах з українською і зробила гучну заяву: "Не розумію, як писати"

Артистка пояснила, чому не пише пісні та що, можливо, залишить сцену назавжди.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про труднощі з українською мовою у творчості та пояснила, чому досі не пише пісні нею.

Артистка чесно визнає: попри свідому позицію та відмову співати російською, створення україномовного матеріалу дається їй непросто. У інтерв’ю «РБК-Україна» співачка зізнається — проблема не у бажанні, а у внутрішньому відчутті мови, яке не сформувалося з дитинства. Вона пояснює, що російська була середовищем, у якому вона росла, тому саме нею їй, мовляв, легше працювати з текстами. Натомість українська потребує значно більше зусиль і часу.

«Я скажу, можливо, якусь неправильну фразу, але я так її відчуваю. Я не розумію, як писати українською мовою. У мене досі не виходить. Як співати українські народні пісні я знаю. А ось музично як це написати — знати не знаю. Я досі не знайшла цього ключа», — заявляє співачка.

Приходько додає, що намагається працювати з мовою, але процес для неї складний і виснажливий. Вона зізнається, що може швидко створювати пісні російською, тоді як з українською, мовляв, доводиться буквально «шукати риму» і переписувати тексти по кілька разів. Через це, каже співачка, вона не готова випускати матеріал просто заради присутності на сцені.

«Дайте мені зараз можливість написати російською — я напишу пісню за п’ять хвилин. Українською мовою я викидаю, мабуть, аркушів 15. У мене ця рима не клеїться. Я не можу зрозуміти, як мені поєднати дебет із кредитом, умовно кажучи», — ділиться Анастасія.

Співачка наголошує: для неї важливо залишатися чесною зі слухачем, тому вона не хоче випускати пісні, які, мовляв, не відчуває. Якщо ж створити якісний україномовний матеріал не вдається, вона воліє зробити паузу, ніж іти на компроміс із собою.

Зазначимо, Анастасія Приходько здобула широку популярність після перемоги на «Фабриці зірок» та участі в «Євробаченні», а після початку війни 2014 року повністю розірвала зв’язки з російським шоу-бізнесом і повернулася до України.

Нагадаємо, нещодавно відома співачка родом із РФ подала документи на отримання українського громадянства. Юлія Юріна співає українською, волонтерить та категорично виступає проти війни.

