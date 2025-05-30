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Приходько зворушила фото доньки-випускниці та сина на останньому дзвонику: "Мама пішла плакати"
У школах лунає останній дзвоник перед літніми канікулами.
Українська співачка Анастасія Приходько завітала на урочисту шкільну лінійку обох дітей з нагоди останнього дзвоника.
Сьогодні, 30 травня, артистка повідомила зворушливу новину – її донька Нана офіційно закінчила школу. В особливий день зіркова мама показала рідкісні фото підлітки, яка позувала з однокласницями у стриманих чорних сукнях, які доповнювали атласні стрічки випускників через плече.
Анастасія не стримала емоцій і зізналася, що цей день видався дуже зворушливим для неї: "Все! Мама пішла плакати! Моє життя, ти вже така в мене велика! Моя Чіпі-Чемпіон".
Окрім старшої доньки, співачка показала також молодшого сина Гордія. Цього року він закінчив другий клас. На фото хлопець у худі тримає солодку вату і таким чином святкує завершення ще одного навчального року. Неозброєним оком помітно, як обидві дитини співачки змінилися та підросли.
Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв поділився рідкісними фото з 20-річною донькою Лолітою та зізнався, з якою діяльністю вона пов'язала своє життя.