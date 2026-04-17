Прикута до ліжка через тяжку хворобу 54-річна Крістіна Епплгейт опинилась в лікарні

Крістіна Епплгейт / © Associated Press

Голлівудська акторка Крістіна Епплгейт, яка страждає від невиліковної хвороби, опинилась в лікарні.

Про госпіталізацію 54-річної артистки повідомило видання TMZ. Зазначається, що знаменитість наразі перебуває в одній із лікарень Лос-Анджелеса. До медзакладу Крістіна Епплгейт потрапила ще наприкінці березня, проте лише зараз про це стало відомо громадськості.

Представник акторки прокоментував новину про її госпіталізацію. Він зазначив, що не може розкривати деталей. Тож, лишається невідомо, чому Крістіні Епплгейт знадобилась допомога лікарів і чи пов'язано це безпосередньо з її невиліковною хворобою.

Крістіна Епплгейт із донькою / © Associated Press

"Я не можу коментувати, чи перебуває вона в лікарні, чи яке лікування вона отримує. У неї довга історія складних захворювань, про які вона розповідала досить відверто, про що свідчать її мемуари та подкаст", - йдеться в заяві представника артистки.

Зазначимо, 2021 року стало відомо, що Крістіна Епплгейт страждає від невиліковної хвороби. У знаменитості діагностували розсіяний склероз, через що їй довелося завершити акторську кар'єру. У лютому зірка зізналась, що через хворобу опинилась практично прикутою до ліжка і їй тяжко навіть взяти до рук телефон чи склянку з водою. Також знаменитість говорила, що розсіяний склероз зробив її схильною до інфекцій, тож їй часто доводиться звертатися за допомогою до медиків.