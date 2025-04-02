Прима-балерина Шишпор назвала ім'я відомого росіянина, який хотів переманити її до Москви

Христина Шишпор, Юрій Григорович

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Народна артистка України, прима-балерина Христина Шишпор розкрила подробиці початку своєї кар'єри.

Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко поділилася, що з юних років вона їздила на міжнародні конкурси. Своїм талантом Шишпор завойовувала золоті медалі та увагу керівників театрів. Балерина пригадала, як свого часу її навіть намагалася привласнити собі Росія. Зокрема, російський балетмейстер Юрій Григорович, вручаючи нагороди за кордоном, пропонував Христині покинути Україну й розвивати кар'єру у московському Большому театрі.

Юрій Григорович

Утім, Шишпор говорить, що хоч на той час така практика вважалася нормальною, вона відмовляла на користь роботи у Національному театрі опери та балету. Балерина пояснює, що завжди відчувала любов лише до рідної культури, тож дотепер не зраджує поглядам і працює у столиці.

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"У мене теж була можливість туди поїхати. Тоді я дуже багато брала участь у міжнародних конкурсах балету й мене хотіли забрати до Большого театру. Юрій Григорович був художнім керівником. Він мені три рази вручав золоті медалі й щоразу казав: "Ну коли ти до нас приїдеш?". Ніколи у мене не лежала душа їхати туди. Я завжди любила наш театр і хотіла бути примою тут, у себе вдома у Києві. Для мене найгарніший і найрідніший. Хоча тоді я так не вважала, бо це ж було нормально їхати туди. Просто не хотілося", - пояснила Христина Шишпор.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Пристрасті за кулісами! СПОВІДЬ ПРИМИ-БАЛЕРИНИ ШИШПОР про кохання, дієти та аб'юз

Нагадаємо, раніше Христина Шишпор зізналась, в яких стосунках перебуває з футболістом Георгієм Бущаном. Також балерина поділилася, де зараз їхня спільна донька.