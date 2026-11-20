Jerry Heil та Baby Lasagna / © Пресслужба Jerry Heil

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Українська співачка Jerry Heil та хорватський виконавець Baby Lasagna, який став срібним призером Євробачення-2024, випустили спільну пісню «MEOW» і кліп на неї.

Новинка поєднала одразу три мови — англійську, українську та хорватську. Зокрема, Baby Lasagna заспівав українською, а Jerry Heil виконала частину композиції хорватською. Музично артисти також вирішили не обмежуватися одним жанром. У треку попмелодійність української виконавиці переплітається з характерним індастріал-рок звучанням хорватського музиканта.

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Jerry Heil та Baby Lasagna / © Пресслужба Jerry Heil

За словами Jerry Heil, ідея композиції виникла під час сонграйт-сесії у Стокгольмі. До роботи над нею долучилися шведські автори Джой та Ліннеа Деб, які також співпрацювали зі співачкою над піснею «Catharticus (Prayer)» для Нацвідбору на Євробачення-2026.

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«Для мене колаборація — це не коли один артист приходить у жанр іншого, а коли два музичні всесвіти стикаються й народжується третій. Ми не намагалися зробити з Марко попартиста, а з мене — рокспівачку. Оскільки всі знають, який Марко затятий "кошатник", мені захотілося закрутити сюжет навколо хижої котячої напруги.

Jerry Heil та Baby Lasagna / © Пресслужба Jerry Heil

"MEOW" — це історія про притягання й зіткнення двох сильних характерів, де ніхто не хоче поступатися. Своєрідна гра в кішки-мишки, тільки тут обидва персонажі — коти, і кожен упевнений, що головний саме він. Через іронію та грайливість ми передали цю вибухову хімію, поєднавши індастріал-рок енергію Марко з моєю любов’ю до драматургії та несподіваних жанрових експериментів», — пояснила артистка.

Baby Lasagna також розповів про роботу над дуетом. За його словами, композиція не лише про складні романтичні стосунки, а й про внутрішній конфлікт людини.

Jerry Heil та Baby Lasagna / © Пресслужба Jerry Heil

«Ця пісня досліджує різні грані не надто здорових стосунків — коли стикаються два его, які не готові змінюватися. Але йдеться не лише про романтику, а й про внутрішню боротьбу двох сторін однієї особистості. Мені найкомфортніше говорити про складні речі через гумор і легку дуркуватість, а гра з "котячими" мотивами, яка точно передає характер цієї історії, стала вишенькою на торті.

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Працювати з Яною виявилося напрочуд легко й весело. Я майже завжди пишу музику наодинці, тому спочатку хвилювався, чи спрацюємося ми в студії. Але Яна була настільки терплячою та чуйною, що допомогла мені розслабитися й відкритися — вона підтримувала мій власний музичний стиль, а не змушувала підлаштовуватися під неї. Головним у цій співпраці був не сам продукт, а процес і творча подорож. Тож я щиро сподіваюся, що слухачі відчують у цій пісні результат зустрічі двох людей, між якими виникла справжня хімія за ті три дні в Стокгольмі», — поділився виконавець.

Jerry Heil та Baby Lasagna / © Пресслужба Jerry Heil

Особливу увагу привертає і відеоробота на пісню. Кліп знімали у палаці Яблонна XVIII століття поблизу Варшави. Режисеркою стала Юлія Літинська. Відео стилізоване під вікторіанську епоху та розповідає про зустріч двох персонажів, між якими поступово розгортається боротьба за владу.

За сюжетом Baby Lasagna приїжджає на офіційну аудієнцію до Jerry Heil. Однак звичний розподіл ролей швидко змінюється: гість перехоплює ініціативу, а господарка опиняється в незвичному становищі. Зрештою зустріч перетворюється на психологічне протистояння, у якому до останнього незрозуміло, хто контролює ситуацію.

Jerry Heil та Baby Lasagna / © Пресслужба Jerry Heil

На спільну роботу артистів шанувальники чекали кілька місяців. У травні 2026 року Jerry Heil та Baby Lasagna знову з'явилися разом після знайомства на Євробаченні-2024 і опублікували спільне відео в Instagram. Публікація зацікавила єврофанів, які почали припускати, що музиканти готують дует. Згодом тизер «MEOW» лише посилив очікування: його активно обговорювали в Мережі, а на допис відреагувала навіть офіційна сторінка Євробачення.

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Зазначимо, Jerry Heil та Baby Lasagna познайомилися під час Євробачення-2024 у шведському Мальме. Тоді українська співачка разом з alyona alyona представляла Україну з композицією «Teresa & Maria» та посіла третє місце. Baby Lasagna з піснею «Rim Tim Tagi Dim» приніс Хорватії друге місце та переміг у глядацькому голосуванні.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук довів до мурах піснею з фавориткою, яка підкорила його талантом 10 років тому, і це Jerry Heil.

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