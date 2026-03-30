Притула різко відреагував на критику чоловіка-військового Єфросиніної: "Дивіться Вадіків далі"

Сергій Притула, Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв

Український громадський діяч Сергій Притула висловився про чоловіка ведучої Маші Єфросиніної — військового Тимура Хромаєва після нещодавнього скандалу.

Так, хвиля гейту здійнялася після інтерв’ю чоловіка співачки Олі Полякової — бізнесмена Вадима Буряковського, який назвав Хромаєва «мажором, який палець об палець не вдарив». Згодом сама Полякова публічно перепросила перед подругою й наголосила, що не розділяє думку свого обранця.

Водночас на захист Хромаєва став і Притула. Волонтер у Threads після появи військового на фото з Володимиром Зеленським в ОАЕ прокоментував його службу. Зірка дорікнув деяким гейтерам у невиправданих доріканнях у бік військового. І до того ж згадав скандальне інтерв’ю Вадима Гордону.

«І тут раптом овердохр*на людей зрозуміли, що Тимур Хромаєв не ряжений. Ну, з прозрінням, зайчики. Шкода, що не чуєте завчасно. Дивіться Вадіків далі, там вас не намахають», — різко написав ведучий.

Допис Сергія Притули

У коментарях розпочалася неоднозначна дискусія щодо слів Сергія й засипали його гнівними коментарями. Проте деякі, зокрема колеги Притули, навпаки підтримали його позицію.

Це тому що він в Саудівську Аравію їздить? Ви справді вважаєте наше населення такими імб*цил*ми, що достатньо викинуть фотку людини з президентом і все — це буде доказом хоч чогось на світі?

А чи висловлював Вадік свою позицію щодо того, чи справді Тимур Хромаєв проходить службу? Ніби ні. Точніше точно ні. Там було трішки про інше, Сергію

«Дякую, що написав, Сергію» — Марічка Падалко

