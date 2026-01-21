ТСН у соціальних мережах

Гламур
373
2 хв

Притула розповів про спільне виховання сина з ексдружиною й неочікувану деталь: "Отримала взаємність"

Після розлучення колишнє подружжя зберігає взаємну повагу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сергій Притула

Сергій Притула / © YouTube-канал Марічка

Український волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула розповів про стосунки з колишньою дружиною Юлією Андрійчук після розлучення.

В інтерв’ю Марічці Падалко зірка наголосив, що під час процесу розриву шлюбу вони з колишньою дружиною свідомо обрали дорослий підхід і поставили на перше місце інтереси дитини — первістка Дмитра. За його словами, попри особисті непорозуміння, їм вдалося уникнути конфліктів і маніпуляцій.

«Вважаю, що у нашому випадку, коли ми розлучалися, то повели себе як дорослі люди. Бо якими б не були непорозуміння між двома людьми, які приймають рішення припинити існування на спільних квадратних метрах, то у нас спільна дитина. І є бажання, аби вона виросла з усвідомленням, що у нього найкраща в світі мама й тато», — зазначив Притула.

Колишня дружина Сергія Притули з їхнім сином на архівному фото / © скрін з відео

Волонтер підкреслив, що його колишня дружина ніколи не налаштовувала сина Дмитра проти нього й не дозволяла собі публічних звинувачень. У відповідь, каже Сергій, він так само поводився коректно й відповідально.

«Ніколи в житті моя дружина не кидала в мене жодних звинувачень, не лила брудом і не налаштовувала проти мене сина. Вона отримала взаємність. Дмитро нас обох любить і ніколи не ставав предметом маніпуляцій. Я купив колишній дружині 150 квадратних метрів, а сам лишився на 30 квадратах», — поділився волонтер.

Також Притула з гумором згадав деталь, яка, на його думку, є «притомності стосунків двох людей після розлучення»: «Якщо твоя колишня дружина донатить зимову тисячу з „єПідтримки“ на „Єдинозбір“ й виставляє це у Threads — значить нормально ми спілкуємося й не такий я вже поганий».

Нагадаємо, нещодавно нинішня дружина Сергія Притули Катерина святкувала день народження. Волонтер показав, який милий подарунок їхні діти приготували імекнинниці.

373
