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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1831
Час на прочитання
1 хв

Притула вперше за тривалий час показав двох доньок: "Такі дорослі"

Зірковий батько привернув увагу до важливих речей.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Притула

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула поділився рідкісним родинним контентом.

У своєму фотоблогу Сергій розмістив миле фото двох доньок – 7-річної Соломії та 3-річної Стефанії. У руках дівчата тримають аркуші з важливим закликом донатити. Вочевидь, фото було зроблено у період новорічних свят, адже позаду видніється ялинка.

Доньки Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Доньки Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

"Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України!" – написав Притула.

У коментарях українці одразу засипали зіркову родину компліментами й зазначили, що доньки волонтера неабияк підросли та змінилися.

  • "Квіточки! Такі дорослі" – Маша Єфросиніна

  • Які вже дорослі дівчата... Час минає, діти ростуть, а у нас все не краще

  • Це найбільша мотивація та маніпуляція – діти. Іду донатити…

  • Які дівчата гарні. Молодчинки! Допомагають, як можуть

Нагадаємо, нещодавно кулінарна експертка Ольга Мартиновська ділилася фото 9-річної доньки та як вона відсвяткувала день народження з оригінальним тортиком.

Дата публікації
Кількість переглядів
1831
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