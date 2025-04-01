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Притула вперше за тривалий час показав двох доньок: "Такі дорослі"
Зірковий батько привернув увагу до важливих речей.
Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула поділився рідкісним родинним контентом.
У своєму фотоблогу Сергій розмістив миле фото двох доньок – 7-річної Соломії та 3-річної Стефанії. У руках дівчата тримають аркуші з важливим закликом донатити. Вочевидь, фото було зроблено у період новорічних свят, адже позаду видніється ялинка.
"Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України!" – написав Притула.
У коментарях українці одразу засипали зіркову родину компліментами й зазначили, що доньки волонтера неабияк підросли та змінилися.
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