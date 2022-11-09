Псюк зізнався, чи зросли гонорари Kalush Orchestra після "Євробачення" і на що вони їх витрачають

Лідер колективу розповів про їхній дохід після перемоги на "Євробаченні-2022".

Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про гонорари колективу після перемоги на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Музикант зізнався, що їхній дохід справді збільшився. Утім, разом з цим і виросли витрати Kalush Orchestra. До речі, здебільшого артисти проводять благодійні концерти.

"Можемо сказати так, доходи зросли, але паралельно збільшилися і розходи. Ми активно підтримуємо армію, крім проведення благодійних акцій, самостійно виступаємо благодійниками і закриваємо потреби бійців. Тому поки що говорити про прибуток не на часі", - розповів репер в інтерв'ю Telegraf.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Нині свій дохід музиканти віддають на благодійність, зокрема допомагають українським захисникам. Кошти, які вдається заробити, Kalush Orchestra витрачає на розвиток: артисти записують нові пісні та знімають кліпи.

"Гроші, якщо і вкладаються, то у розвиток. Записуємо нові пісні, проводимо концертні тури, знімаємо кліпи – все це вимагає фінансових вкладень. Але ми розуміємо, що це потрібно. Наша мета не тільки заробити, це само собою, а ще й популяризувати українську пісню. Ми хочемо, щоби українськими виконавцями цікавилися по всьому світу", - додав Олег.

Kalush Orchestra

Нагадаємо, нещодавно Олег Псюк поділився зворушливою історією про те, як маленька Злата з Канади передала гроші для України. Дівчина самостійно заробила 500 доларів та віддала їх Kalush Orchestra.

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