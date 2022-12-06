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"Пташка" із Азовсталі показала, який неприємний "подарунок" залишили їй на автівці

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1218
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"Пташка" із Азовсталі показала, який неприємний "подарунок" залишили їй на автівці

Катерина Поліщук "Пташка" / Фото: instagram.com/mad_birdie31

Захисниця відреагувала на такий неприємний "сюрприз".

Парамедикиня з "Азовсталі" Катерини Поліщук на позивний "Пташка" показала, який "подарунок" їй залишили на капоті авто.

Хтось поклав на авто захисниці кістку якоїсь тварини. Катерина припустила, що то міг бути якийсь магічний "підклад". "Пташка" поспішила заспокоїти підписників та зазначила, що подібного вона не боїться.

"Щастя, здоров'я і подаруночок зранку. Ікону треба було брати з собою. Цвинтарної землі добре що не поклали", - прокоментувала парамедикиня.

© instagram.com/ptashka_from_azovstal
Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Захисниця зазначила, що світлим людям нема чого боятися подібних витівок.

"Не хвилюйтеся, темна магія світлим людям не страшна", - додала Катерина.

© instagram.com/ptashka_from_azovstal
Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Нагадаємо, нещодавно сторінку "Пташки" заблокували в Instagram. Катерина припустила, що причиною цього могло стати те, що вона висвітлювала правду про війну в Україні. Утім, незабаром сторінку захисниці розблокували.

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Дата публікації
Перегляди
1218
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