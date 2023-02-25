"Пташка" з Азовсталі довела до мурах проникливим виконанням пісні "Плине кача" у Німеччині

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома за позивним "Пташка", приголомшила виконанням пісні "Плине кача".

Парамедикиня мала нагоду говорити про війну в Україні у Німеччині та зустрітися з представниками місцевого уряду. Під час свого візиту Катерина захопила проникливим виконанням пісні, яка вже стала символом українського супротиву та героїв "Небесної сотні".

У коментарях під відео шанувальники Поліщук написали, що своїм зворушливим виконанням захисниця викликала у багатьох з них мурахи шкірою.

До мурах... Щира дяка всім захисникам України!

Мурахи завжди від цієї пісні.

Так проникливо і чутливо звучить славетний голос Азовсталі!

У роковини початку війни "Пташка" подякувала німцям за підтримку українців під час бойових дій та їхню допомогу у протистоянні російським окупантам.

"Звучить Україна сьогодні в Німеччині! Дякую за можливість бути почутими, за підтримку і допомогу українському народу! Слава Україні! Дякую пану Штанмайєру та пану Шольцу, а також багатьом мудрим та чуйним людям, що допомагають Україні! Німеччина сьогодні устами президента гучно та непохитно висловила свою позицію, за що я вдячна від усієї душі", - написала у Мережі Катерина.

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