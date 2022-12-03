"Пташка" з Азовсталі отримала почесну нагороду від президента та присвятила її полеглим побратимам

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома за позивним "Пташка", отримала почесну нагороду з рук президента України Володимира Зеленського.

Радісну новину парамедикиня розповіла у своєму Instagram. Катерина отримала Орден третього ступеня "За мужність". У своєму дописі дівчина розповіла, як значення для неї має слово "мужність".

"Мужність. Як багато ховається за вісьмома літерами. Але найбільшою нагородою є обійми бійця, який цілує твою руку і в його очах ти бачиш ту саму історію, яку ніколи не дізнається ЗМІ та ніхто, окрім вас двох. Десятки бійців, які народять діток та зростять гідне продовження Нації. Як багато стоїть за цим словом… Мужність", - написала "Пташка".

Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Катерина присвятила свою нагороду полеглим побратимам, а також подякувала президентові за його стійкість. У своїй публікації дівчина відверто висловилася, що думає про Зеленського.

"Нагороду я присвячую моїм полеглим побратимам, які навчили мене мужності. Багато емоцій про цю нагороду, але я вдячна і наполегливо працюватиму далі. Поважаю та всім серцем підтримую нашого президента, і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, проте шлях до перемоги стрімкий і наполегливий. Дякую йому. Це надлюдська відповідальність та титанічна праця", - написала Поліщук.

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