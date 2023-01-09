"Пташка" з Азовсталі поділилася щемливими спогадами з Маріуполя: "Скоро знову будемо разом"

Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук на позивний Пташка поділилася щемливими спогадами з Маріуполя.

В своєму Telegram-каналі парамедикиня пригадала, якими веселими та безтурботними були зимові канікули в місті торік. Катерина весело проводила час разом із близькими та насолоджувалася митями на березі Азовського моря.

Втім, захисниця впевнена, що зовсім скоро Маріуполь звільниться від російської окупації та повернеться до звичного життя.

"Мій славний Маріуполь. Як я сумую за тобою. Я не сумую, я ненавиджу всім серцем кожного, хто ступив на твою землю з чорним серцем та метою загарбати. Ви забрали все, навіть волю. Та вогонь в серці не згасне навіть під вашим ярмом! Маріуполе, скоро знову будемо разом", - написала Катерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук зізналася, як реагує на коментарі хейтерів у Мережі.

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