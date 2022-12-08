"Пташка" з "Азовсталі" показала рідного брата-красеня: "Схожі?"

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" показала свого рідного брата.

У своєму Telegram-каналі "Пташка" розмістила селфі з рідною людиною, на якому вони зображені в машині. Захисниця запитала у своїх підписників, чи схожі вони з братом. Світлину Катерина запостила 7 грудня – у День ангела Катерини.

"Чи схожі ми з братом? І так, з Днем ангела мене", - написала парамедикиня.

"Пташка" з братом

Своєю чергою, підписники Telegram-каналу "Пташки" наробили їй з братом багато компліментів та дійсно знайшли між ними схожість: "очі дуже схожі", "Ні, ну якщо тобі бороду, чи брату косички, то так, будете як близнята. Жартую! Ви класні, бережіть себе!", "у вас обох добрі очі", "обличчя в вас обох нереально світлі!".

Нагадаємо, раніше "Пташка" показала, як неприємний "сюрприз" хтось невідомий залишив на її автомобілі. Зловмисник поклав захисниці на машину кістку якоїсь тварини.

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