"Пташка" з Азовсталі показала вірш, який вона написала у російському полоні: "Це була моя мотивація"

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", показала своє нове татуювання.

"Пташка" набила на руці особливі для неї рядки вірша. Захисниця увіковічила власну поезію. Зокрема, вірш, рядки якого тепер завжди будуть на її руці, Катерина написала, коли вже перебувала у російському полоні.

Як розповіла "Пташка", вона його щодня протягом чотирьох місяців повторювала, щоб не забути, адже можливості записати рядки у неї просто не було. За словами Катерини, вірш став для неї своєрідною мотивацією та надією.

Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

"Дякую бійцю, який увіковічив рядки мого останнього вірша, в якого тяжка і довга історія. Це уривок вірша, який я написала 12 червня у полоні і, за неможливості зберегти, вчила щоранку і щоночі як молитву всі чотири місяці. Це була моя мотивація і надія", - поділилася Катерина Поліщук.

Нагадаємо, нещодавно відбувся фінал "Голосу країни-12", де виступила "Пташка". Там захисниця виконала пісню, яку вона співала на заводі "Азовсталі" - "Спи, маленький козаче". Згодом Катерина поділилася, чи хотіла б розвивати співочу кар'єру у шоубізнесі.

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