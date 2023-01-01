"Пташка" з Азовсталі просто у центрі Києва потужно заспівала "Ой, у лузі червона калина"

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" у передноворічну ніч потішила своїм співом.

У новорічному спецвипуску ТСН Катерина заспівала композицію "Ой, у лузі червона калина", яка від початку повномасштабної війни стала символом незламності українського народу.

Пісню "Пташка" виконала просто у самісінькому центрі Києва – на Софійській площі, де розташована головна новорічна ялинка країни.

Пташка з Азовсталі знову вражає співом!

Після того, як Катерина закінчила співати, до неї підбігли фотографуватися та обійматися перехожі, які ледь стримували сльози на очах.

Тим часом користувачі Мережі вкотре зазначили, що "Пташка" має неперевершений голос та гарно і потужно співає.

Співай "Пташко", ти гордість України! Слава Україні!

Український соловейко! Здоров'я, миру, щастя! З Новим роком!

Перемоги! Сльози на очах!

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