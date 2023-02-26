"Пташка" з Азовсталі, сидячи на російському танку, заспівала "Ой у лузі червона калина" посеред Берліна

Разом з захисницею співали українці, які зараз перебувають у столиці Німеччини.

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" наразі перебуває у Німеччині, де зустрілася з українцями, які були змушені залишити рідну домівку через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

У столиці Німеччини Берліні "Пташка" не лише словом, а й піснею підтримала дух українців. Так, захисниця сидячи на російському танку, який зараз стоїть біля посольства росії у Німеччині, заспівала пісню "Ой у лузі червона калина", яка від початку повномасштабної війни стала символом незламності українського народу.

Разом з захисницею гімн січових стрільців заспівали українці, які зараз перебувають у Німеччині.

Зазначимо, що в річницю незламності України "Пташка" у Берліні проникливо виконала пісню-реквієм за загиблими учасниками Євромайдану "Плине кача" і своїм співом довела до сліз.

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