"Пташка" з "Азовсталі" схудла на 33 кілограми і приголомшила результатом на фото до та після

Катерина Поліщук "Пташка" / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Реклама

Українська парамедикиня Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з «Азовсталі», вразила кардинальними змінами у зовнішності.

24-річна захисниця розповіла, що схудла на 33 кілограми, та відверто зізналася, через що їй довелося пройти. Про трансформацію Катерина написала у Threads. Вона також пригадала, що після повернення з російського полону зіткнулася з жорстким булінгом у Мережі через набір ваги. За словами дівчини, їй довелося терпіти приниження та знецінення її вчинків лише через зовнішність.

«Жодного секрету нема. Я люблю себе. Але набагато більше я люблю себе тоді, коли не складно бігти в броні, коли не важко підійматись сходами, коли подобається відображення в дзеркалі. Тільки я знаю, чому. Чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу», — написала Поліщук.

Реклама

Катерина Поліщук «Пташка» — до та після схуднення / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

«Пташка» наголосила, що таке кардинальне схуднення — це її особисте рішення. Вона прагнула змін, адже в новій вазі їй легше рухатися, служити та жити загалом. Водночас Катерина чесно зізналася, що шлях був непростим і вимагав жорсткої дисципліни.

«Місяцями слідкувала за кожною калорією і, мабуть, навіть занадто. В цьому нема нічого здорового — набирати та скидати так різко. Але це тільки в мені. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І дуже легко втратити міру», — поділилася вона.

Захисниця також додала, що не збирається дякувати хейтерам за зміни: результат — це її заслуга та підтримка близьких людей.