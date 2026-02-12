ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
5579
Час на прочитання
2 хв

"Пташка" з "Азовсталі" схудла на 33 кілограми і приголомшила результатом на фото до та після

Захисниця розповіла про свій шлях без прикрас і майстерно поставила хейтерів на місце.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Поліщук "Пташка"

Катерина Поліщук "Пташка" / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Українська парамедикиня Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з «Азовсталі», вразила кардинальними змінами у зовнішності.

24-річна захисниця розповіла, що схудла на 33 кілограми, та відверто зізналася, через що їй довелося пройти. Про трансформацію Катерина написала у Threads. Вона також пригадала, що після повернення з російського полону зіткнулася з жорстким булінгом у Мережі через набір ваги. За словами дівчини, їй довелося терпіти приниження та знецінення її вчинків лише через зовнішність.

«Жодного секрету нема. Я люблю себе. Але набагато більше я люблю себе тоді, коли не складно бігти в броні, коли не важко підійматись сходами, коли подобається відображення в дзеркалі. Тільки я знаю, чому. Чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу», — написала Поліщук.

Катерина Поліщук «Пташка» — до та після схуднення / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Катерина Поліщук «Пташка» — до та після схуднення / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

«Пташка» наголосила, що таке кардинальне схуднення — це її особисте рішення. Вона прагнула змін, адже в новій вазі їй легше рухатися, служити та жити загалом. Водночас Катерина чесно зізналася, що шлях був непростим і вимагав жорсткої дисципліни.

«Місяцями слідкувала за кожною калорією і, мабуть, навіть занадто. В цьому нема нічого здорового — набирати та скидати так різко. Але це тільки в мені. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І дуже легко втратити міру», — поділилася вона.

Захисниця також додала, що не збирається дякувати хейтерам за зміни: результат — це її заслуга та підтримка близьких людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
5579
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie