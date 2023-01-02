"Пташка" з Азовсталі відверто зізналась, як реагує на хейт у Мережі

Захисниця також припустила, через що її можуть критикувати.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" після пережитого отримала чимало співчуття та підтримки від українців.

Утім, не всі схвально відгукуються про Катерину, яка захищала Маріуполь та пережила російський полон. "Пташку" звинувачують, ніби вона завербована. Також Катерина отримує повідомлення, нібито у полоні їй "добре" жилося.

У сюжеті ТСН Поліщук відповіла, як реагує на критику.

"Я думаю, що причина цього не в тому, що я негативний персонаж чи зробила комусь щось погане. Я казала колись російським журналістам, скажу і вам: ні перед своїм народом, ні перед чужим я не зробила нічого такого, щоб хоча б раз опустити очі. Коли мені приходять звинувачення, що я там завербована, добре в полоні жилося чи тому подібне, я ніколи не опущу голови чи очей. Я чесна перед собою, першою чергою", - поділилася захисниця.

Життя після полону: інтерв'ю з "Пташкою" Катериною Поліщук

Катерина також пояснила, чому її критикують у соціальних мережах.

"У людей є свій біль. У когось у полоні досі хтось з рідних, у когось хтось загинув. І їм відгукується ця несправедливість: чому вона тут і жива?" – припустила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно "Пташка" потішила своїм співом. Захисниця на Софіївській площі виконала "Ой, у лузі червона калина".

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