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"Пташка" з Азовсталі зробила особливе тату, яке присвятила батькам: "Сподіваюся, вони зрозуміють"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
1 хв
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"Пташка" з Азовсталі зробила особливе тату, яке присвятила батькам: "Сподіваюся, вони зрозуміють"

Катерина Поліщук "Пташка" / Фото: instagram.com/mad_birdie31

Захисниця набила татуювання на обох руках.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" зробила собі нове татуювання, яке складається з двох частин.

Тату Катерина присвятила своїм батькам. Як показала в Instagram-stories захисниця, на одній руці у неї набитий напис "Завжди з тобою. Твій тато", а на іншій – "Завжди з тобою. Твоя мама".

"Це татуювання почерком мами і тата. Сподіваюся, колись вони зрозуміють, бо поки я получила від мами. Я просто залишу це тут", - поділилася Катерина.

Нові татуювання Катерини Поліщук / © instagram.com/ptashka_from_azovstal
Нові татуювання Катерини Поліщук / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Нагадаємо, нещодавно парамедикиня пригадала минулорічні новорічні свята та поділилася щемливими спогадами з Маріуполя. Захисниця показала, яким безтурботним було місто до приходу російських окупантів. Катерина також зазначила, що щиро вірить, що незабаром Маріуполь звільнять і там знову замайорить український прапор.

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Дата публікації
Перегляди
1972
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