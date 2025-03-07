Пугачова обізвала росіян "тупими" і "нахабними" і поскандалила з пропагандисткою з Росії

Інцидент стався в Лімасолі, що на Кіпрі.

Російська співачка Алла Пугачова обізвала росіян "тупими" та "нахабними" і різко поскандалила з журналісткою, яка ставила їй провокативні запитання про Росію.

Інцидент стався в Лімасолі, що на Кіпрі. Журналістці, яка, вочевидь, з Росії, вдалося заскочити виконавицю під час прогулянки вулицями міста. Вона одразу почала знімати Аллу Пугачову на камеру та ставити їй запитання: "Ви плануєте повертатися до Росії? Вам подобається в Лімасолі?"

Співачка спочатку намагалася закрити об'єктив камери рукою, аби її припинили знімати. Врешті, Алла Пугачова відповіла, що в Лімасолі їй подобається. Що ж стосується решти запитань, то артистка обізвала росіян "тупими" та "нахабними".

Наостанок виконавиця звернулася до самої журналістки. Алла Пугачова обізвала її "нахабною", натомість щодо себе заявила, що вона, на відміну від пропагандистки, є патріоткою.

Алла Пугачова поскандалила з журналісткою, яка діставала її запитаннями про Росію

"Ви тупі та нахабні. Я патріотка, а ти – нахаба", – відрізала артистка.

Зазначимо, Алла Пугачова після початку повномасштабної війни разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми виїхала з Росії та оселилася за кордоном. Артистка засудила дії російської влади, за що росіяни її критикують. Утім, співачку це не хвилює.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін висловив слова підтримки президенту України Володимиру Зеленському після його сварки з Трампом у Білому домі. Гуморист красномовним фото висміяв лідера США, якого бентежить "костюм" Зеленського.

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