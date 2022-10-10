Пугачова після масованих ракетних обстрілів України звернулася до фанів: "Молюся за вас і мир"

Виконавиця Алла Пугачова після масованих ракетних обстрілів України Росією перервала мовчання.

Зокрема, артистка, яка нещодавно поїхала з країни-агресорки до Ізраїлю, подякувала своїм прихильникам за вміння відрізняти правду від брехні. Знаменитість також зазначила, що молиться, аби на "святій землі" скоріше настав мир.

"Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку, за вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на святій землі", - написала у своєму Instagram знаменитість.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна разом з дітьми поїхало з країни-агресорки. Гуморист активно підтримував Україну та засуджував війну, яку вороже розв'язала Росія. Галкін організовував благодійні концерти, частину коштів з яких переказував на допомогу українцям.

Тим часом Пугачова публічно мовчала про війну в Україні. Утім, коли Галкіна визнали "іноагентом" в РФ знаменитість попросила Мін'юст Росії, щоб і її зарахували до цього списку, адже вона повністю підтримує позицію свого чоловіка.

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