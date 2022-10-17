Пугачова показала, у компанії з ким проводить час у Ізраїлі: "Три стовпи адекватності"

Російська співачка зустрілася з колегами, які також виступають проти війни в Україні.

73-річна Алла Пугачова засвітилася в компанії російських рок-музикантів Андрія Макаревича та Бориса Гребенщикова в Ізраїлі.

Примадонна поділилася з шанувальниками відео, на якому з усмішкою пританцьовувала та підспівувала лідерові гурту "Акваріум". Артист саме виконував на сцені красномовну пісню Олександра Вертинського "Я не знаю, зачем и кому это нужно".

"Зустріч із БГ, як зустріч зі світлом у кінці тунелю", - підписала відео Пугачова.

Пізніше виконавиця поділилася щасливим селфі з Макаревичем і Гребенщиковим, яке доповнила сердечками.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Шанувальники співачки підтримали її в коментарях та подякували за її позицію: "Три стовпи адекватності", "Люди із честю та гідністю", "Чесні люди зі своєю позицією".

Зазначимо, що Макаревич і Гребенщиков від почтаку повномасштабної війни висловилися проти російського вторгнення до України. Лідер гурту "Машина времени" за свою позицію був визнаний іноагентом у РФ.

Чоловік Пугачової Максим Галкін теж одним із перших висловився проти війни. Навесні родина співачки виїхала до Ізраїлю, де прожила певний час. Нещодавно Пугачова знову повернулася на "святу землю", де відвідала концерт Земфіри, яка теж має антивоєнну позицію.

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