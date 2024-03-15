Пугачова публічно підтримала Могилевську, яка сиділа у бомбосховищі під час обстрілу Кривого Рогу

Російська співачка Алла Пугачова, яка разом з чоловіком Максимом Галкіним публічно виступає проти війни, яку РФ розв’язала проти України, висловила підтримку співачці Наталії Могилевській.

Ввечері 12 березня росіяни випустили ракети по Кривому Рогу. У цей момент Могилевська з командою перебувала в місті, де мала давати концерт. Під час повітряної тривоги музиканти сховалися у коридорі, звідки Могилевська вийшла у прямий ефір у своєму Instagram, аби підтримати фанів. Українська виконавиця розповіла, що поруч з нею дуже добре чутно вибухи. Відео ефіру артистка розмістила у фотоблогу і підписала його:

"Гучні вибухи просто зараз! Концерт не починаємо! Кривий Ріг, ми з тобою. P.S. Оновлена інформація. 19:02. Це був прильот у житлову багатоповерхівку. Наші співчуття всім постраждалим".

Алла Пугачова підтримала Наталію Могилевську / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На цей пост Могилевської відреагувала Алла Пугачова. Вона висловила підтримку артистці: “Ой, Наталіє! Душею з вами. Жах!”.

Зазначимо, що Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми виїхали з Росії на початку повномасштабної війни. Галкіна визнали у РФ “іноагентом” через те, що він публічно критикує і висміює владу Кремля та підтримує Україну. А нещодавно Алла Борисівна довела до істерики росіян. У себе в фотоблогу артистка показала, як на відпочинку розважалася під українську народну пісню.

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