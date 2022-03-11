Пугачова різко відповіла священнику, який радів за "очищення повітря" після "еміграції" співачки

Співачка пообіцяла повернутися до РФ і помолитися в церкві за священника-богохульника.
Співачка Алла Пугачова виклала в Instagram відеовідповідь священнику Андрію Ткачову, який радів, що та "назавжди покинула Росію".
Спочатку на відео – заява священника.
"Ми жили в сатанинській химері, друзі. Ви цього не чули, не знали? Ви не помітили, як повітря очистилося? Пугачова назавжди покинула Росію. Господи, як я цього чекав!", - радісно в церкві сказав священник.
Довго на відповідь Пугачової чекати не довелося:
"Рано радієш, Андрюшо! Канікули, відпустка і лікування не вважаються еміграцією. Повернуся - розберемося! Зайду в церкву твою, помолюся за тебе, богохульнику", - зауважила співачка.
Нагадаємо, після початку війни Росії в Україні та запровадження тотальних санкцій проти РФ звідти почали масово тікати росіяни, які не згодні з політикою президента Володимира Путіна, а також не хочеть залишитися в ізоляції.
Стало відомо, що за кордон виїхала і Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та своїми дітьми.
Читайте також:
- Пугачова, Земфіра та Литвинова: зірки почали тікати з Росії.
- Ксенія Собчак втекла з Росії до Ізраїлю.
- Тіна Кароль назвала Путіна "сином диявола", а Маша Єфросиніна в емоційному відео закликала росіян прийти до тями
- Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"