Пугачова різко відповіла священнику, який радів за "очищення повітря" після "еміграції" співачки

Пугачова різко відповіла священнику, який радів за "очищення повітря" після "еміграції" співачки

Співачка пообіцяла повернутися до РФ і помолитися в церкві за священника-богохульника.

Співачка Алла Пугачова виклала в Instagram відеовідповідь священнику Андрію Ткачову, який радів, що та "назавжди покинула Росію".

Спочатку на відео – заява священника.

"Ми жили в сатанинській химері, друзі. Ви цього не чули, не знали? Ви не помітили, як повітря очистилося? Пугачова назавжди покинула Росію. Господи, як я цього чекав!", - радісно в церкві сказав священник.

Довго на відповідь Пугачової чекати не довелося:

"Рано радієш, Андрюшо! Канікули, відпустка і лікування не вважаються еміграцією. Повернуся - розберемося! Зайду в церкву твою, помолюся за тебе, богохульнику", - зауважила співачка.

Нагадаємо, після початку війни Росії в Україні та запровадження тотальних санкцій проти РФ звідти почали масово тікати росіяни, які не згодні з політикою президента Володимира Путіна, а також не хочеть залишитися в ізоляції.

Стало відомо, що за кордон виїхала і Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та своїми дітьми.

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